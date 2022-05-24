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Аргументы Недели Политика 13+

Шойгу заявил о возникновении угрозы создания Украиной ядерного оружия

, 13:14 Источник: РИА "Новости"

Шойгу заявил о возникновении угрозы создания Украиной ядерного оружия
глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 24 мая, заявил о возникновении реальной угрозы создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки.

Информацию о возможности создания украинской стороной ядерного оружия Сергей Шойгу предоставил ранее сегодня в рамках заседания Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил об угрозе размещения на Украине ядерного оружия, а также назвал такой сценарий угрозой безопасности всего мира.

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