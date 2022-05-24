Песков: в планах Путина на ближайшие дни нет разговора с Вучичем

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24 мая 2022, 13:10 Источник: ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич, IMAGO/Christian Spicker/globallook.com

Согласованного плана разговора Владимира Путина с Александром Вучичем в ближайшие дни нет, сообщил во вторник в ходе пресс-колла официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал о планах переговорить с российским президентом по поводу поставок газа в страну 25-26 мая. Он выражал надежду на то, что ему удастся добиться «хорошей цены» на топливо, контракт на поставки которого с «Газапромом» истекает 31 мая.

Песков, говоря об отсутствии планов такого разговора в Кремле, подчеркнул, что решение о нем может быть принято «очень оперативно». Он также напомнил, что контакты с Белградом для Москвы всегда приоритетны.

«Они союзнические, дружеские, поэтому при необходимости они будут проведены», - заявил Песков.