Песков: Россия не предпринимает никаких шагов по проведению референдума в Южной Осетии

Аргументы Недели → Политика 13+

24 мая 2022, 13:13

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация не предпринимает никаких шагов по проведению референдума на территории Южной Осетии. На это в разговоре с журналистами указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Некоторое время назад в Южной Осетии был назначен на 17 июля 2022 года референдум по вопросу объединения республики и РФ.

«Юридически это некий казус, потому что если объединение — значит речь идет о создании некоего третьего государства, что, конечно же, невозможно. Поэтому там нужно чуть-чуть, наверное, юридически подумать над формулировками», — отметил Песков, процитированный Telegram-каналом РИА Новости.

Спикер Кремля добавил, говоря о референдуме, что «никаких шагов в данном случае с российской стороны и в этой связи не предпринималось и не планируется».