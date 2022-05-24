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Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Простаков выразил мнение, что переформатирование мира может оставить США на «обочине истории»

, 12:28

Политолог Простаков выразил мнение, что переформатирование мира может оставить США на «обочине истории»
флаг США, pixabay.com

Военный политолог Сергей Простаков в рамках беседы с журналистами днем во вторник, 24 мая, заявил, что переформатирование мира может оставить Соединенные Штаты Америки на "обочине истории".

Сергей Простаков назвал отношения Москвы и Вашингтона одними из основополагающих для судьбы "всей планеты", однако сейчас нельзя предсказать, как текущий кризис отразится на глобальной политике. По словам эксперта, в настоящий момент человечество стоит на пороге глобальных изменений, причем их инициаторами в основном являются американские элмты.

Политолог в разговоре с РИА ФАН допустил, что передел мира пагубно скажется на США, которые не только утратят свое "величие", но и начнут переживать худшие времена за всю историю существования страны.

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