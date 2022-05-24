Российская авиация ликвидировала на Украине крупный склад снарядов к американским гаубицам M777

Утром во вторник, 24 мая, стало известно, что в рамках специальной операции российская авиация высокоточными ракетами ликвидировала на Украине склад снарядов к американским гаубицам M777.
Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам был уничтожен в селе Раздоловка.
Кроме того, за минувшие сутки российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления ВСУ, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть складов боеприпасов в районах Бахмут, Миньковка, Николаевка, Красный Лиман и Спорное, а также самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады недалеко от населенного пункта Соледар.