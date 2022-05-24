Российская авиация ликвидировала на Украине крупный склад снарядов к американским гаубицам M777

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24 мая 2022, 11:20

Ка-52, mil.ru

Утром во вторник, 24 мая, стало известно, что в рамках специальной операции российская авиация высокоточными ракетами ликвидировала на Украине склад снарядов к американским гаубицам M777.

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам был уничтожен в селе Раздоловка.

Кроме того, за минувшие сутки российские высокоточные ракеты воздушного базирования поразили три пункта управления ВСУ, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники, шесть складов боеприпасов в районах Бахмут, Миньковка, Николаевка, Красный Лиман и Спорное, а также самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады недалеко от населенного пункта Соледар.