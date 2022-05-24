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Лавров заявил, что желающие поражения России западные политики «плохо учились в школе»

, 07:49 Источник: РИА "Новости"

Лавров заявил, что желающие поражения России западные политики «плохо учились в школе»
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные политики, которые говорят о необходимости добиться поражения России "на поле боя", вероятно, "плохо учились в школе" и не знают страну.

Сергей Лавров выразил мнение, что западные политики, которые выступают с заявлениями о том, что следует добиться поражения РФ, делают неправильные выводы из понимания прошлого, а также из того, что такое Россия.

Министр иностранных дел уверен, что Западу в конечном итоге придется признать "реальность", а также осознать, что постоянно наступать на российские жизненные интересы безнаказанно нельзя.

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