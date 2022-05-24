Председатель ЗСО Александр Лазарев ответит на вопросы журналистов и южноуральцев

Аргументы Недели. Челябинск → Политика

24 мая 2022, 06:30 Татьяна Михайлова

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Спикер парламента Челябинской области станет гостем нового выпуска «Большой редакции», который выйдет в эфир сегодня, 24 мая.

Главной темой разговора станут новые вызовы. Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев ответит на вопросы журналистов и жителей региона. Начало мероприятия в 12 часов. Прямая трансляция будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Добавим, что «Большая редакция» - это совместный проект медиахолдинга «Гранада Пресс» и Челябинской областной универсальной научной библиотеки.