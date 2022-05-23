Рогозин предложил дать русские названия Курильским островам

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23 мая 2022, 22:36 Источник: Радио Sputnik

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, Roscosmos/globallook.com

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что островам южной части Курильской гряды следует дать русские названия. Об этом он рассуждал в понедельник в эфире радио Sputnik.

По словам Рогозина, такое переименование было бы логичным, так как «весь Тихий океан <...> пропитан русской кровью». Российские и советские войска в 1905 и 1945 году понесли здесь, как сказал Рогозин «колоссальные потери».

Глава «Роскосмоса» предложил даже свои варианты русских названий островов.

«Я хотел бы предложить подумать над тем, чтобы один из островов, неважно в каком порядке, это пусть решат местные жители, назвать «Варягом», второй назвать «Кореец» в честь канонерской лодки, которая также героически сражалась против японского флота, третий остров назвать именем (командира крейсера "Варяг") Всеволода Руднева», - заявил Рогозин.

Сам же архипелаг он предложил переименовать в архипелаг Русских героев-моряков.

Ранее сообщалось, что правительство Японии назвало неприемлемыми слова полпреда президента России на дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Трутнева о начале промышленного и туристического освоения Курильских островов.