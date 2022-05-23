Политолог Марков считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет иметь для России большого значения

Предстоящее вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не будет иметь для России большого значения. Такую точку зрения высказал в беседе с Общественной службой новостей директор Института политических исследований Сергей Марков.
По его мнению, фактически эти страны уже давно состоят в НАТО: между альянсом и Евросоюзом много лет существует договор, по которому эти скандинавские страны в случае конфликта должны предоставлять для НАТО свою территорию.
«Это все равно что перейти от долголетнего гражданского брака к официальному. Небольшое различие есть, но оно не принципиальное», - заявил Марков.
Ранее сообщалось, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может затянуться до конца года.