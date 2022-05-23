Захарова назвала заявление Санду о послании Путина по случаю Дня Победы неуместным и нетактичным

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23 мая 2022, 21:30 Источник: ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду, IMAGO/Dwi Anoraganingrum/globallook.com

Заявление президента Молдавии Майи Санду о послании президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Победы неуместно, а занятая ею позиция — весьма тревожный сигнал для российско-молдавских отношений. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном в понедельник.

Санду в интервью молдавским СМИ высказалась по поводу направленного ей Владимиром Путиным поздравления по случаю 77-й годовщины Победы.

«Нам не нужны поздравления, нам нужен мир», - сказала она.

«Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна», - заявила Захарова, подчеркнув, что поздравление российского президента адресовалось, в первую очередь гражданам Молдавии, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, «которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов».

Захарова назвала тревожным сигналом позицию Санду. По ее мнению, она свидетельствует о «продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях».

Ранее президент Молдавии заявила, что георгиевская лента является символом войны.