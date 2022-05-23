Китайская делегация в Давосе не стала аплодировать Зеленскому и покинула зал после его выступления

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23 мая 2022, 19:31 Источник: ТАСС

Зал конференций на форуме в Давосе, Zheng Huansong/globallook.com

Китайская делегация — единственная из принимающих участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе — не стала аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому и покинула зал сразу после его выступления. Об этом сообщил в понедельник сенатор Конгресса Майкл Маккол в эфире телеканала CNN.

Сенатор во время эфира продемонстрировал фотографию, на которой видно, что китайская делегация сидит, в то время как весь зал аплодирует Зеленскому стоя. Затем, по словам сенатора, она и вовсе покинула помещение.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в понедельник на форуме в Давосе по видеоконференцсвязи. В частности, он призвал зарубежные страны и компании помочь в восстановлении регионов Украины, взяв на ними «шефство».