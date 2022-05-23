Песков про вероятность обмена Медведчука на пленных с «Азовстали»: вряд ли об этом можно говорить, это разные категории

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23 мая 2022, 12:27

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался про вероятность обмена задержанного на Украине политика Виктора Медведчука на пленных с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе.

«Песков про возможность обмена Медведчука на сдавшихся с "Азовстали": вряд ли об этом можно говорить, это разные категории», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщалось ранее в понедельник, руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин выступил с заявлением, согласно которому пленных с «Азовстали» будет судить трибунал на территории данного государства.