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23 мая 2022, 07:20 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с российской стороной, так как такой шаг не входит в стратегию западных кураторов политика.

Алексей Пушков подчеркнул, что переговоры Москвы и Киева со стороны Украины всегда были "фикцией", поэтому они не могут дать результаты до того момента, пока обстановка не будет качественно изменена.

Напомним, ранее помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах РФ и Украины Владимир Мединский заявил, что замораживание переговорного процесса являлось инициативой украинской стороны.