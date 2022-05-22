Подоляк назвал «странными» призывы Запада к прекращению огня

Возобновление мирного процесса будет возможно только после того, как российские войска покинут Украину. Об этом заявил в интервью агентству Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его мнению, до тех пор, пока российские войска находятся на территории Украины, никакие переговоры не смогут остановить боевые действия, а лишь поставят их на паузу.
Подоляк назвал «странными» призывы некоторых западных стран к скорейшему прекращению огня, потому что при этом юг и восток Украины остались бы под контролем России. А Киев не готов рассматривать никаких сделок с Москвой, предполагающих уступку территории.
«Российские войска должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса», - заявил он.
Ранее в воскресенье глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что замораживание переговорного процесса — полностью инициатива Киева.