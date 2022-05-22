Мединский: замораживание переговоров — это полностью инициатива Украины

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22 мая 2022, 21:40 Источник: ОНТ

Помощник президента РФ Владимир Мединский. Фото с сайта Кремля.

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Их замораживание — это инициатива Киева, заявил в воскресенье в эфире белорусского телеканала ОНТ глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры, в том числе на уровне глав государств, что подтверждал и президент РФ Владимир Путин.

«Вопрос только в том, что для того, чтобы состоялась встреча на высшем уровне, между президентами, необходима серьезная подготовка. То есть необходимы документы высокой степени готовности», - напомнил Мединский.

Он рассказал, что российская сторона месяц назад передала Киеву проект договора, ряд принципиальных положений которого был уже согласован. С тех пор процесс застопорился: «Они [Украина] официально не подтвердили ими же согласованный проект договора».

Глава российской делегации заявил, что российская сторона по-прежнему готова к продолжению диалога и мяч сейчас — на стороне Украины.

Ранее МИД России сообщил, что Киев фактически вышел из переговорного процесса.