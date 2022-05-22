Захарова оценила идею Польши о том, что Норвегия должна делиться прибылями с Украиной: Варшава уже считает доходы Киева своими

Аргументы Недели → Политика 13+

22 мая 2022, 20:06 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Норвегия должна поделиться сверхприбылями, полученными от продажи нефти и газа, с Украиной.

«Просто доходы Киева - это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», - пошутила в своем телеграм-канале Захарова.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в воскресенье перед молодежью, высказал мнение, что Норвегия, которая в условиях украинского кризиса, «жирует», получая гигантские прибыли от продажи энергоносителей, должна делиться ими. Моравецкий посчитал, что сумма сверхприбыли может составить в этом году порядка 100 млрд евро.