Захарова оценила идею Польши о том, что Норвегия должна делиться прибылями с Украиной: Варшава уже считает доходы Киева своими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала идею польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Норвегия должна поделиться сверхприбылями, полученными от продажи нефти и газа, с Украиной.
«Просто доходы Киева - это, с точки зрения польского руководства, уже доходы Варшавы», - пошутила в своем телеграм-канале Захарова.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая в воскресенье перед молодежью, высказал мнение, что Норвегия, которая в условиях украинского кризиса, «жирует», получая гигантские прибыли от продажи энергоносителей, должна делиться ими. Моравецкий посчитал, что сумма сверхприбыли может составить в этом году порядка 100 млрд евро.