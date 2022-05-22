Премьер Польши Моравецкий заявил, что Норвегия должна поделиться, в том числе с Украиной, сверхприбылями от экспорта нефти и газа

Аргументы Недели → Политика 13+

22 мая 2022, 18:56 Источник: ТАСС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, IMAGO/Marcin Banaszkiewicz/globallook.com

Норвегия должна поделиться — в частности, с Украиной — сверхприбылями, которые она получает от экспорта газа и нефти. Об этом заявил в воскресенье на встрече с молодежью премьер Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, из-за кризиса, вызванного событиями в Украине, Норвегия получит от продажи энергоносителей сверхприбыль, которая превысит среднегодовую за последние годы более чем на 100 млрд евро. Моравецкий назвал это «ненормальным и несправедливым».

«Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью», - сказал он.

Как сообщает ТАСС, высказывания Моравецкого вызвали волну негативных комментариев. После этого правящая партия Польши «Право и справедливость» высказалась в защиту Моравецкого, сообщив, что якобы в самой Норвегии ведутся сейчас дискуссии относительно возможности направить часть прибыли на помощь Киеву.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в Раду будет внесен законопроект об особом статусе граждан Польши в Украине.