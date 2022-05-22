Генштаб ВСУ считает положение армии в Донбассе критическим

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22 мая 2022, 17:16

Источники в Генштабе ВСУ сообщают, что украинская группировка терпит поражение в Северодонецке.

Несмотря на победные заявления президента Украина Владимира Зеленского, дела у ВСУ в Донбассе идут тяжело. Постепенно фронт начинает «сыпаться», что особенно заметно на луганском направлении, где российские силы постепенно окружают два последних подконтрольных Киеву крупных города — Лисичанск и Северодонецк. Зеленскому так и не удалось сделать из этих населенных пунктов подобие Сталинграда, где были бы остановлены российские войска. Источники сообщают, что главком ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому о критическом положении украинской группировки в Северодонецке, который находится под угрозой взятия. У Киева отсутствуют резервы, способные как-то изменить ситуацию.

ВС РФ совместно с Народной милицией ЛНР ведут наступления, уверенно выталкивая ВСУ с позиций. Сдача боевиков «Азова» (организация запрещена на территории России) подорвала дух украинских военнослужащих, половину из которых составляют теробороновцы. Многие из них утратили остатки мотивации и не видят смысла в сопротивлении.

Подразделения ВСУ постепенно отступают из города, пока не замкнулось кольцо российского наступления. По словам экспертов, выходить из Северодонецка нужно было до того, как союзные подразделения взяли Попасную. Тяжелые бои за этот город шли два месяца и закончились 7 мая. Долгое время российские силы не могли прорвать оборону противника, который организовал в Попасной мощный укрепрайон. По данным блогера Владлена Татарского, ключевую роль в штурме Попасной сыграли бойцы «ЧВК Вагнера». Освобождение города позволило российской группировке усилить наступление на северном направлении.

Сейчас отступать из Северодонецка поздно, поскольку отряды попадут под удар союзных сил, что приведет к большим потерям. Советник Зеленского Алексей Арестович описал происходящее в этом районе словом «задница».

«Где самая напряженная задница? Это Попасная, в сторону Бахмута туда. И, условно говоря, еще чуть юго-западнее. В принципе, учитывая степень истощения наших войск и проблематику, которая там существует, связанную со сложностью снабжения, связанную с тем, что нет сил, поскольку люди в непрерывных боях, ситуация там складывается для нас неприятная», – заявил Арестович.

Военные обвиняют Зеленского в критическом положении армии, поскольку именно президент запретил отступление с Северодонецка, хотя Генштаб предлагал отвести силы к линии обороны.