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Немецкий бригадный генерал Вад призвал не поставлять Украине тяжелое вооружение

, 12:53 Источник: РИА Новости

Немецкий бригадный генерал Вад призвал не поставлять Украине тяжелое вооружение
Alexander Chernykh/Russian Look, globallookpress.com
Поставки тяжелого вооружения на Украину могут привести к «непоправимым последствиям», об этом заявил экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.
Военный в интервью для немецкой радиостанции отметил, что поставки тяжелого вооружения на Украину бессмысленны и опасны. Во-первых, такие единицы техники, как танк «Леопард», требуют определённой профессиональной подготовки для эксплуатации, которой у украинских военных нет. Во-вторых, дальнейшее накачивание Украины оружием может привести «к непоправимым последствиям».
«Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придётся отказаться от мышления в сторону военной эскалации», — так Эрих Вад подчеркнул важность мирных переговоров в урегулировании российско-украинского конфликта. 
Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств США и Украины провели телефонный разговор, главной темой которого стали потребности Киева в вооружениях.

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