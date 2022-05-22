Немецкий бригадный генерал Вад призвал не поставлять Украине тяжелое вооружение

Поставки тяжелого вооружения на Украину могут привести к «непоправимым последствиям», об этом заявил экс-советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.

Военный в интервью для немецкой радиостанции отметил, что поставки тяжелого вооружения на Украину бессмысленны и опасны. Во-первых, такие единицы техники, как танк «Леопард», требуют определённой профессиональной подготовки для эксплуатации, которой у украинских военных нет. Во-вторых, дальнейшее накачивание Украины оружием может привести «к непоправимым последствиям».

«Если мы не хотим третьей мировой войны, рано или поздно нам придётся отказаться от мышления в сторону военной эскалации», — так Эрих Вад подчеркнул важность мирных переговоров в урегулировании российско-украинского конфликта.