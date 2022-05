Госсекретарь США Блинкен говоря об отношениях с Россией вспомнил песню Тейлор Свифт: «Мы больше никогда не будем вместе»

Аргументы Недели → Политика 13+

22 мая 2022, Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, вспомнил песню Тейлор Свифт, рассказывая об отношениях с руководством России.

По информации главы американского внешнеполитического ведомства, "действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт".

Энтони Блинкен отметил, что хотел исполнить песню "Мы больше никогда не будем вместе" ("We are never ever getting back together") и посвятить ее российскому президенту Владимиру Путину, но его команда не позволила ему принести гитару. В то же время госсекретарь признал, что этот его поступок был бы недипломатичным и постыдным, - передает РИА Новости.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в субботу, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт, отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с двумя мировыми державами - Россией и Китаем.