Spiegel: Польша и Германия испортили отношения из-за поставок оружия Украине

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21 мая 2022, 17:44 Источник: Лента.ру

Немецкий танк Leopard, Philipp Schulze/globallook.com

Отношения Польши и Германии обострились из-за разногласий в связи с поставками вооружений Киеву. Об этом написал в субботу Spiegel.

Как стало известно изданию, спор возник из-за германских танков Leopard. Между Польшей и ФРГ была договоренность о том, что Варшава поставляет Киеву свои танки, а взамен получает немецкие «Леопарды». Однако Берлин свое обещание не выполнил.

«Немцы давали обещания усилить нашу обороноспособность и пополнять запасы, но, к сожалению, ни одно из них не было выполнено», — приводит издание слова заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковски.

Журнал сообщил также о том, что поставки «Леопардов» Варшаве сейчас невозможны из-за проблем с их производством.

Ранее сообщалось о разговоре «на повышенных тонах» глав МИД Украины Кулебы и ФРГ Ламбрехт — из-за невыполнения Германией обязательств поставить Киву зенитные установки Gepard.