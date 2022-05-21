Россия запретила въезд на свою территорию президенту США Байдену, госсекретарю Блинкену и главе Пентагона Остину

В качестве ответной меры на санкции США МИД России опубликовал в субботу список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В нем 963 человека, включая президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бернса.
В заявлении российского МИД указывается, что ответные санкции «носят вынужденный характер». С их помощью Россия рассчитывает заставить администрацию США «изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».
При этом МИД подчеркнул, что Россия вводя санкции, четко разделяет народ США, «который неизменно пользуется у нас уважением», и власти, «разжигающие русофобию».
В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили , что «предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия <....> будут и впредь получать должный отпор».
Ранее министр финансов США Джэнет Йеллен, говоря о последствиях антироссийских санкций для всего мира, заявила: «Чтобы уничтожить Россию, надо потерпеть».