Россия запретила въезд на свою территорию президенту США Байдену, госсекретарю Блинкену и главе Пентагона Остину

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21 мая 2022, 16:02 Источник: "Интерфакс"

Президент США Джо Байден, IMAGO/Chris Kleponis/globallook.com

В качестве ответной меры на санкции США МИД России опубликовал в субботу список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны. В нем 963 человека, включая президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бернса.

В заявлении российского МИД указывается, что ответные санкции «носят вынужденный характер». С их помощью Россия рассчитывает заставить администрацию США «изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».

При этом МИД подчеркнул, что Россия вводя санкции, четко разделяет народ США, «который неизменно пользуется у нас уважением», и власти, «разжигающие русофобию».

В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили , что «предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия <....> будут и впредь получать должный отпор».

Ранее министр финансов США Джэнет Йеллен, говоря о последствиях антироссийских санкций для всего мира, заявила: «Чтобы уничтожить Россию, надо потерпеть».