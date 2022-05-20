Министр финансов США Йеллен о последствиях санкций против Москвы для Запада: «Чтобы уничтожить Россию, надо потерпеть»

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20 мая 2022, 08:46

Министр финансов США Джэнет Йеллен, Federico Gambarini / globallookpress.com

«Чтобы уничтожить Россию, надо потерпеть». Такое заявление, говоря о последствиях санкций в отношении Москвы для Запада, сделала Джэнет Йеллен, глава министерства финансов Соединенных Штатов.

«Мы понимали, что будут последствия для нас самих и что мы не можем полностью оградить себя от экономических последствий своих санкций», — отметила Йеллен.

Она указала, что «инфляция вызывает обеспокоенность» в США, Великобритании и остальной Европе.

Как заявила при этом министр, «чтобы уничтожить Россию, надо потерпеть».

Ранее сегодня сообщалось, что сенатор-республиканец Билл Кэссиди предложил использовать российские активы для укрепления американской южной границы.