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Российские военные сбили украинский Су-25 и четырнадцать беспилотников

, 11:44 Источник: РИА "Новости"

Российские военные сбили украинский Су-25 и четырнадцать беспилотников
официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации утром в субботу, 21 мая, предоставили информацию о том, что истребительная авиация страны в ходе воздушного боя сбила украинский штурмовик Су-25.

В МО РФ сообщили, что за сутки российские ПВО также ликвидировали четырнадцать украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО "Смерч".

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что самолет Су-25 воздушных сил Украины был сбит в рамках воздушного боя в районе Новоалександровки под Херсоном.

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