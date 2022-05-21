Представители США, Японии и еще трех стран покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

21 мая 2022, 11:00 Источник: ТАСС

АТЭС, HAGEN HOPKINS/GETTY IMAGES

Представители Соединенных Штатов Америки, Японии и еще трех государств покинули встречу министров торговли АТЭС, когда выступление начал глава МЭР Российской Федерации Максим Решетников.

ОБ этом журналистам сегодня сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Таиланда Тани Санграт.

Ранее сообщалось, что решение представителей пяти стран покинуть заседание было принято в знак протеста против спецоперации России на Украине.

Напомним, ранее сегодня в Бангкоке началась двухдневная министерская встреча АТЭС.