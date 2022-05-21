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Аргументы Недели Политика 13+

Представители США, Японии и еще трех стран покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления РФ

, 11:00 Источник: ТАСС

Представители США, Японии и еще трех стран покинули министерскую встречу АТЭС во время выступления РФ
АТЭС, HAGEN HOPKINS/GETTY IMAGES

Представители Соединенных Штатов Америки, Японии и еще трех государств покинули встречу министров торговли АТЭС, когда выступление начал глава МЭР Российской Федерации Максим Решетников.

ОБ этом журналистам сегодня сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Таиланда Тани Санграт.

Ранее сообщалось, что решение представителей пяти стран покинуть заседание было принято в знак протеста против спецоперации России на Украине.

Напомним, ранее сегодня в Бангкоке началась двухдневная министерская встреча АТЭС.

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