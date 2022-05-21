Агентство Bloomberg утверждает, что Борис Джонсон и его окружение препятствуют мирному урегулированию ситуации на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

21 мая 2022, 07:11 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas / globallookpress.com

Обозреватель Bloomberg Панкадж Мишра в новой статье выразил мнение, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его окружение препятствуют мирному урегулированию ситуации на Украине.

По словам журналиста, путь к прекращению огня преграждают трое высокопоставленных членов британского правительства – премьер Борис Джонсон, глава МИД Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Панкадж Мишра выразил мнение, что эти чиновники воспользовались конфликтом на Украине для укрепления своего политического капитала.

Обозреватель заметил, что для Джонсона спецоперация РФ на Украине началась "вовремя", поскольку в этот период разгорался скандал из-за его вечеринок во время пандемии COVID-19.