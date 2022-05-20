Небензя отверг обвинения в том, что Россия насильно вывозит украинцев на свою территорию

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20 мая 2022, 20:07 Источник: ТАСС

Постпред России при ООН Василий Небензя, MFA Russia/globallook.com

Информация о том, что Россия якобы принудительно вывозит на свою территорию граждан Украины, не соответствует действительности, заявил в пятницу постоянный представитель Российской Федерации при ОНН Василий Небензя, выступая на форуме по вопросам миграции в ООН.

«С недоумением услышали обвинения в наш адрес, что мы насильно вывозим в Россию и удерживаем украинских граждан. Это не соответствует действительности», - заявил он.

По словам Небензи, с 24 февраля, дня начала спецоперации, из республик Донбасса и Украины добровольно эвакуировано более 1,36 млн человек.

«В нашей базе данных более 2,756 млн обращений из Донбасса и Украины с просьбой о въезде в Россию», - сообщил он.

Ранее глава министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что 75% тех, кто эвакуируется из Мариуполя, пожелали остаться в республике или выехать на территорию РФ.