Госдепартамент США не видит готовности Москвы для участия в диалоге

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20 мая 2022, 22:04 Источник: ТАСС

Сергей Лавров и Энтони Блинкен, MFA Russia/globallook.com

Время для контактов глав внешнеполитических ведомств США и России пока не подходящее, заявил на брифинге в пятницу руководитель пресс-службы госдепа Нед Прайс.

Журналисты спросили его не планируются ли контакты с Москвой на уровне госсекретаря Энтони Блинкена или других высокопоставленных чиновников ведомства — на фоне состоявшегося недавно телефонного разговора министра обороны РФ Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

В ответ Прайс назвал время для таких контактов неподходящим, так как Госдепартамент не видит готовности России к урегулированию украинского конфликта.

«Мы не видим признаков готовности России участвовать в конструктивном диалоге, чтобы положить конец насилию и урегулировать конфликт», - заявил Прайс.