Шойгу впервые с 18 февраля провел переговоры с министром обороны США Остином

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в американском оборонном ведомстве.
В сообщении, которое распространил ранее сегодня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркивается, что Ллойд Остин 13 мая поговорил с Сергеем Шойгу впервые с 18 февраля текущего года.
Известно, что глава оборонного ведомства США в рамках беседы призвал к прекращению огня на Украине, а также обратил внимание на важность поддержки линий связи.