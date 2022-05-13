Шойгу впервые с 18 февраля провел переговоры с министром обороны США Остином

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13 мая 2022, 18:38 Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в американском оборонном ведомстве.

В сообщении, которое распространил ранее сегодня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркивается, что Ллойд Остин 13 мая поговорил с Сергеем Шойгу впервые с 18 февраля текущего года.

Известно, что глава оборонного ведомства США в рамках беседы призвал к прекращению огня на Украине, а также обратил внимание на важность поддержки линий связи.