Порошенко предложил перекрыть трубопровод «Дружба», по которому осуществляется транзит российской нефти в Европу

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20 мая 2022, 17:32 Источник: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко, Petro Poroshenko/globallook.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил перекрыть нефтепровод «Дружба», чтобы добиться перелома в украинском кризисе. Эту идею он изложил в авторской колонке в газете Politico.

«Перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы мощным переломным фактором», - написал он.

По нефтепроводу «Дружба» осуществляется транзит российской нефти в Европу, что составляет важную часть доходов бюджета Украины. Тем не менее, по мнению, Порошенко, такая мера была бы оправдана.

Экс-президент Украины призвал также к солидарности страны ЕС, которые пока так и не смогли согласовать шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти.