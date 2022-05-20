Боррель заявил, что условия для перемирия с РФ должна определять Украина

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20 мая 2022, 16:55 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, комментируя 20 мая план Италии по урегулированию на Украине, заявил, что условия для перемирия с Россией должна определять украинская сторона.

Жозеп Боррель по итогам заседания Совета иностранных дел ЕС по вопросам развития в Брюсселе выразил мнение, что условия прекращения огня должны быть определены Киевом.

Ранее сегодня замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано подтвердил наличие мирного плана по Украине, который разделен на четыре направления и предусматривает прекращение огня на Украине, нейтралитет страны, создание соглашения по территориальным вопросам между Киевом и Москвой, а также подписание многостороннего соглашения по вопросу реорганизации международных балансов.