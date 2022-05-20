Путин заявил, что кибератаки против РФ наносятся из разных стран мира

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20 мая 2022, 16:26 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 20 мая, заявил, что кибератаки против РФ наносятся из разных стран мира. По словам политика, данные действия являются четко скоординированными.

Владимир Путин в рамках заседания Совета безопасности, сославшись на экспертов, отметил, что кибератаки на РФ хакерам-одиночкам не под силу. Российский лидер подчеркнул, что по сути речь идет о действиях государственных структур.

Президент России также обратил внимание на то, что в армии некоторых стран к настоящему моменту официально включены кибервойска.