Путин заявил, что кибератаки против РФ наносятся из разных стран мира

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 20 мая, заявил, что кибератаки против РФ наносятся из разных стран мира. По словам политика, данные действия являются четко скоординированными.
Владимир Путин в рамках заседания Совета безопасности, сославшись на экспертов, отметил, что кибератаки на РФ хакерам-одиночкам не под силу. Российский лидер подчеркнул, что по сути речь идет о действиях государственных структур.
Президент России также обратил внимание на то, что в армии некоторых стран к настоящему моменту официально включены кибервойска.