Глава шведского МИД Линде назвала дезинформацией высказывания Турции о поддержке Швецией террористических организаций

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20 мая 2022, 16:31 Источник: Twitter

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, Henrik Montgomery/globallook.com

Дезинформацией назвала высказывания турецкой стороны о поддержке Швецией Рабочей партии Курдистана (РПК), глава шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде.

Как известно, Турция не поддерживает решения Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, потому что, по мнению Анкары, эти страны поддерживают террористическую организацию Рабочая партия Курдистана.

«В связи с широко распространенной дезинформацией о Швеции и РПК, мы хотели бы напомнить, что шведское правительство Улофа Пальме первым после Турции включило РПК в список террористических организаций уже в 1984 году», - написала в пятницу Линде в своем в твиттере.

Министр также напомнила, что в 2002 году решение о признании РПК террористической организацией принял Евросоюз, и с тех пор эта позиция остается неизменной.