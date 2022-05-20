Глава шведского МИД Линде назвала дезинформацией высказывания Турции о поддержке Швецией террористических организаций

Дезинформацией назвала высказывания турецкой стороны о поддержке Швецией Рабочей партии Курдистана (РПК), глава шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде.
Как известно, Турция не поддерживает решения Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, потому что, по мнению Анкары, эти страны поддерживают террористическую организацию Рабочая партия Курдистана.
«В связи с широко распространенной дезинформацией о Швеции и РПК, мы хотели бы напомнить, что шведское правительство Улофа Пальме первым после Турции включило РПК в список террористических организаций уже в 1984 году», - написала в пятницу Линде в своем в твиттере.
Министр также напомнила, что в 2002 году решение о признании РПК террористической организацией принял Евросоюз, и с тех пор эта позиция остается неизменной.