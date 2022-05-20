Эрдоган: Турция по-прежнему против вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их связей с «террористическими организациями»

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20 мая 2022, 15:03

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Michael Kappeler / globallookpress.com

Анкара по-прежнему против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс из-за связей данных государств с «террористическими организациями». Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал турецкий президент Реджеп Эрдоган.

«Эрдоган подтвердил, что Турция по-прежнему не поддерживает принятие Финляндии и Швеции в НАТО из-за их связей с "террористическими организациями"», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе Эрдоган отметил, что не собирается разрывать отношения с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации, сложившейся на Украине.