Конашенков заявил, что российские военные за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ

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20 мая 2022, 13:31 Источник: РИА "Новости"

здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС страны высокоточными ракетами поразили 45 районов сосредоточения живой силы Вооруженных сил Украины.

Игорь Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки российские военные ликвидировали четыре пункта управления ВСУ, семь складов, на которых хранились боеприпасы и горючее, а также 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской стороны.

Отмечается, что объекты, которые были поражены, расположены в населенных пунктах Бахмут, Константиновка, Берестовое, Соледар, Покровское и Масляковка.