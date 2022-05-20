Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Конашенков заявил, что российские военные за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ

, 13:31 Источник: РИА "Новости"

Конашенков заявил, что российские военные за сутки поразили 45 районов сосредоточения живой силы ВСУ
здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС страны высокоточными ракетами поразили 45 районов сосредоточения живой силы Вооруженных сил Украины.

Игорь Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки российские военные ликвидировали четыре пункта управления ВСУ, семь складов, на которых хранились боеприпасы и горючее, а также 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинской стороны.

Отмечается, что объекты, которые были поражены, расположены в населенных пунктах Бахмут, Константиновка, Берестовое, Соледар, Покровское и Масляковка.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram