Шойгу заявил о нарастании военных угроз у западных границ России

Глава министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 20 мая заявил, что обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ Российской Федерации.
Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ подчеркнул, что за минувшие восемь лет интенсивность полетов американской стратегической авиации в Европе увеличилась в пятнадцать раз. Кроме того, корабли США с управляемым ракетным оружием начали систематически заходить в акваторию Балтийского моря.
Только в 2022 году недалеко от Калининградской области американские корабли США шесть раз выполнили задачи с выходом в предполагаемые районы запуска ракет.
Шойгу заметил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс в настоящий момент активно наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ.