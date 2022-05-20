Шойгу заявил о нарастании военных угроз у западных границ России

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20 мая 2022, 12:41 Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Глава министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 20 мая заявил, что обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у границ Российской Федерации.

Сергей Шойгу на коллегии Минобороны РФ подчеркнул, что за минувшие восемь лет интенсивность полетов американской стратегической авиации в Европе увеличилась в пятнадцать раз. Кроме того, корабли США с управляемым ракетным оружием начали систематически заходить в акваторию Балтийского моря.

Только в 2022 году недалеко от Калининградской области американские корабли США шесть раз выполнили задачи с выходом в предполагаемые районы запуска ракет.

Шойгу заметил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс в настоящий момент активно наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у российских границ.