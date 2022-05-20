В Госдуме предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе

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20 мая 2022, 12:12 Источник: Госдума

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Государственную думу РФ в пятницу внесен законопроект об отмене возрастного ограничения для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

На данный момент первый контракт о прохождении военной службы имеют право заключить российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.

В пояснительной записке к документу прописано: "Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы".

Согласно объяснению инициаторов изменения возрастного предела Андрея Картаполова и Андрея Краснова, "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", опыта они набираются к 40-45 годам.