В Госдуме предложили отменить возрастной предел для первого контракта на военной службе

В Государственную думу РФ в пятницу внесен законопроект об отмене возрастного ограничения для заключения первого контракта о прохождении военной службы.
На данный момент первый контракт о прохождении военной службы имеют право заключить российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранные граждане - в возрасте от 18 до 30 лет.
В пояснительной записке к документу прописано: "Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы".
Согласно объяснению инициаторов изменения возрастного предела Андрея Картаполова и Андрея Краснова, "для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты", опыта они набираются к 40-45 годам.