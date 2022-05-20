Спикер Госсовета Крыма Константинов: Украина обстреливает занятый РФ Херсон, чтобы не допустить «позитивной картинки» из города

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20 мая 2022, 09:35 Источник: Telegram-канал ТАСС

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Украина обстреливает занятый Российской Федерацией Херсон, чтобы не допустить «позитивной картинки» из данного города. Соответствующую точку зрения озвучил Владимир Константинов, спикер крымского парламента.

«Обстрелы Херсона связаны с желанием Киева не допустить появления "позитивной картинки" из контролируемого российскими военными города, сказал в интервью нашему агентству председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее в пятницу, РИА Новости указало на то, что украинские военнослужащие начали дезертировать на южном направлении с самого начала специальной операции Москвы.