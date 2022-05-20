Американский госсекретарь Блинкен: у НАТО нет агрессивных намерений в отношении России

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20 мая 2022, 09:01

Глава Госдепа США Энтони Блинкен, Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

У Североатлантического альянса нет агрессивных намерений в отношении Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал Энтони Блинкен, глава Государственного департамента Соединенных Штатов.

Дипломат, процитированный Telegram-каналом «Украина.ру», выступил с утверждением, согласно которому Москва сама в 1990-х годах отказалась от вступления в НАТО. При этом Блинкен отметил, что у военно-политического блока нет агрессивных намерений в отношении РФ.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что ответ России в случае присоединения Финляндии и Швеции к НАТО будет соразмерен присутствию альянса на территории данных стран.