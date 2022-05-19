Начальники штабов армий РФ и США Герасимов и Милли обсудили ситуацию на Украине и условились держать открытыми линии связи

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19 мая 2022, 21:18 Источник: РИА "Новости"

начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, MOD Russia/via Globallookpress.com

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в четверг, 19 мая, договорились держать открытыми линии связи.

Марк Милли и Валерий Герасимов провели сегодня первый телефонный разговор с начала российской спецоперации на Украине.

Военачальники в ходе беседы обсудили ряд вопросов в сфере безопасности, которые представляют взаимный интерес. В частности, обсуждалась ситуация вокруг Украины. Кроме того, они согласились сохранять линии коммуникации открытыми. Подробности разговора разглашаться не будут.