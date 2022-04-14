Валерий Герасимов провёл заседание Военного комитета ОДКБ

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14 апреля 2022, 13:57

Фото: Минобороны РФ

В Москве под председательством начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова завершилось заседание Военного комитета ОДКБ. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Заседание ВК ОДКБ прошло в режиме видеоконференции. В нём приняли участие исполняющий обязанности начальника ГШ ВС Армении Камо Кочунц, начальник ГШ ВС - первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, первый замминистра обороны - начальник ГШ ВС Казахстан Марат Хусаинов, начальник ГШ ВС Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник ГШ ВС - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, начальник ОШ ОДКБ Анатолий Сидоров, замгенсека ОДКБ Тахир Хайрулоев.

В ходе мероприятия участники обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности и договорились координировать совместные действия по нейтрализации угроз военной безопасности.

Также на заседании был определен порядок реализации предложений, высказанных министрами обороны государств – членов ОДКБ 13 января 2022 года в ходе внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ в части, касающейся совершенствования механизма кризисного реагирования и организации применения коллективных сил Организации.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2022 году, определи направления дальнейшей работы по совершенствованию организации выполнения международных полетов авиации вооруженных сил стран ОДКБ, а также оценили деятельность Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва в качестве базовой организации по подготовке военных кадров для государств-членов ОДКБ по специальностям материально-технического обеспечения.