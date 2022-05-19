Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры России и Украины

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19 мая 2022, 19:55 Источник: РИА "Новости"

российско-украинские переговоры, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Главы министерств иностранных дел стран БРИКС поддержали переговоры между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующая информация содержится в совместном заявлении, предоставленном МИД Индии.

Руководители внешнеполитических ведомств стран БРИКС в четверг, 19 мая, обсудили текущую ситуацию на Украине и заявили, что поддерживают проведение переговоров между Москвой и Киевом.

Министры также выразили обеспокоенность последствиями вышеуказанного конфликта как для энергетической, так и для продовольственной безопасности мира.