Главы МИД стран БРИКС поддержали переговоры России и Украины

Главы министерств иностранных дел стран БРИКС поддержали переговоры между Российской Федерацией и Украиной. Соответствующая информация содержится в совместном заявлении, предоставленном МИД Индии.
Руководители внешнеполитических ведомств стран БРИКС в четверг, 19 мая, обсудили текущую ситуацию на Украине и заявили, что поддерживают проведение переговоров между Москвой и Киевом.
Министры также выразили обеспокоенность последствиями вышеуказанного конфликта как для энергетической, так и для продовольственной безопасности мира.