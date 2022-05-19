Министр иностранных дел Китая Ван И призвал не принуждать государства выбирать сторону в конфликте на Украине

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19 мая 2022, 19:25 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Китая Ван И, Li Chen Zhonghao/XinHua/globallook.com

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин выступает против "вепонизации" международной экономики и финансового сотрудничества, а также принуждения стран встать на чью-либо сторону в конфликте на Украине.

Ван И в рамках онлайн-встречи руководителей министерств иностранных дел стран БРИКС подчеркнул, что украинский кризис оказывает негативное влияние на нормальное развитие международной торговли, на стабильность цепочек не только производства, но и поставок.

По словам дипломата, сложившаяся ситуация угрожает мировой продовольственной, финансовой и энергетической безопасности.