Министр иностранных дел Китая Ван И призвал не принуждать государства выбирать сторону в конфликте на Украине

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин выступает против "вепонизации" международной экономики и финансового сотрудничества, а также принуждения стран встать на чью-либо сторону в конфликте на Украине.
Ван И в рамках онлайн-встречи руководителей министерств иностранных дел стран БРИКС подчеркнул, что украинский кризис оказывает негативное влияние на нормальное развитие международной торговли, на стабильность цепочек не только производства, но и поставок.
По словам дипломата, сложившаяся ситуация угрожает мировой продовольственной, финансовой и энергетической безопасности.