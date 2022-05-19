Пентагон: США уничтожили последнюю ракету М55 с химическим оружием

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19 мая 2022, 18:37 Источник: РИА "Новости"

эмблема Пентагона, US Joint Staff/via Globallookpress.com

В Пентагоне 19 мая заявили, что США уничтожили в рамках госпрограммы по ликвидации химоружия последнюю ракету М55, которая содержала боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX.

Заместитель помощника министра обороны США по сокращению угроз и контролю над вооружениями Кингстон Райф подчеркнул, что в Пентагоне очень рады достижению ключевого этапа на пути страны к полному химическому разоружению.

Ракета M55 содержала последний на вооружении Соединенных Штатов Америки запас химического оружия VX.