Пентагон: США уничтожили последнюю ракету М55 с химическим оружием

В Пентагоне 19 мая заявили, что США уничтожили в рамках госпрограммы по ликвидации химоружия последнюю ракету М55, которая содержала боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия VX.
Заместитель помощника министра обороны США по сокращению угроз и контролю над вооружениями Кингстон Райф подчеркнул, что в Пентагоне очень рады достижению ключевого этапа на пути страны к полному химическому разоружению.
Ракета M55 содержала последний на вооружении Соединенных Штатов Америки запас химического оружия VX.