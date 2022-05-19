Медведев провел переговоры с президентом Намибии Гейнго

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19 мая 2022, 18:17 Источник: РИА "Новости"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/globallook.com

Зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и президент Намибии, председатель партии "Народная организация Юго-Западной Африки" Хаге Гейнго в четверг, 19 мая, провели переговоры.

Дмитрий Медведев в рамках беседы заявил о готовности РФ наращивать сотрудничество с Намибией в сферах энергетики, недропользования, туризма, образования и сельского хозяйства.

Зампред Совета Безопасности России и президент Намибии также обсудили по видеосвязи вопросы противодействия санкциям Запада, обеспечения продовольственной безопасности, а также тему межпартийного взаимодействия.