Сотни убитых, тысячи беженцев: история кровопролитного конфликта в Намибии в конце прошлого века

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1 августа 2021, 22:12 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Войны на территории Африки всегда были обыденным явлением. Межплеменные конфликты вспыхивали ещё с незапамятных времён. Многие африканские народы до сих пор находятся в состоянии вечного противостояния. Примерно такая же история случилась в Намибии в конце 90-х годов, когда в регионе Полосы Каприви вспыхнуло восстание. Сама Полоса Каприви была названа так в честь германского генерала Лео Фон-Каприви и преемника Отто фон Бисмарка.

В конце 19-го века Намибия принадлежала Германии, и местные губернаторы бесцеремонно обходились с коренным населением. При этом, германцам, как ни странно, удавалось держать племена под контролем с помощью «железных рукавиц». Но со временем, после предоставления Намибии независимости, межплеменные конфликты вспыхнули снова.



Полоса Каприви издавна считалась обителью народа лози, который составлял большинство населения провинции. Уже после провозглашения суверенитета Намибии, племена лози устраивали бунты. Они желали создать в Каприви собственное государство. Все годы, начиная с 1994 по 1999, в этой местности вспыхивали беспорядки. Эскалация конфликта произошла уже в 1998 году. Тогда вооружённые силы Намибии обнаружили тренировочный лагерь так называемой «Армии Освобождения Каприви». В результате произошло вооружённое столкновение между повстанцами и правительственными войсками. 2500 человек бежали в Ботсвану. Лидер оппозиции Мишаке Муйонге и вождь племени Бонифац Мамили были вынуждены уехать в Данию, где получили политическое убежище. Президент Намибии Сэм Нуйома назвал всех организаторов повстанческого движения «предателями и убийцами».



2 августа 1999 года «Армия освобождения Каприви» нанесла удары по государственной радиостанции Намибии и крупной военной базе. Главной целью мятежников было уничтожение правительственных сил в пределах региона Каприви. Они рассчитывали освободить от намибийцев Катима-Мулило, считавшийся столицей провинции. В результате тяжелого боя погибли 15 человек, и это только по официальным сведениям. По всему региону Полосы Каприви было объявлено чрезвычайное положение. Однако силам Нуйомы удалось подавить восстание. Были арестованы все, кто обвинялся даже в малейших связях с «Армией Освобождения Каприви». Репрессии нередко напоминали преступления сталинского режима в СССР. Более 130 предполагаемых участников мятежа обвинили в государственной измене. В истории всего конфликта в Каприви было отмечено немало случаев нарушения человеческих прав. Причём, все военные преступления совершали вовсе не мятежники, а правительственные войска.



Дальнейший судебный процесс по делам восстания в Каприви занял множество десятилетий. Он продолжается и сейчас. Это одно из самых масштабных судебных расследований, инициируемых за всю историю существования Намибии. К 2010 году большинство дел мятежников даже не было рассмотрено. Многие из обвиняемых всё ещё находятся под стражей. Некоторые из них погибли при невыясненных обстоятельствах. До СМИ доходили сведения о чудовищных пытках и преступлениях против человечности, которые производились в намибийских тюрьмах. Значительная часть заключённых утверждала, что не имеют никакой вины перед властями Намибии. Международная амнистия не раз просила освобождения этих людей.

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