Путин 20 мая проведет заседание Совета Безопасности

Аргументы Недели → Политика 13+

19 мая 2022, 15:35 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 20 мая, проведет заседание Совета Безопасности, в рамках которого планируется обсудить повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры страны.

Заседание Совета Безопасности пройдет в формате видеоконференции. В пресс-службе Кремля сообщили, что в рамках встречи будут рассматриваться дополнительные меры, которые направлены на предотвращение последствий для России новых угроз в области применения информационно-коммуникационных технологий.

Отмечается, что с основным докладом выступит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Документ будет посвящен стратегической задаче укрепления суверенитета Российской Федерации в глобальном информационном пространстве.