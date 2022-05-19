Максим Орешкин: на следующей неделе Путин намерен провести заседание Госсовета, где будут приняты решения по индексации соцвыплат

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19 мая 2022, 12:51

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

На следующей неделе российский лидер Владимир Путин намерен провести заседание Государственного совета, где будут приняты решения по индексации социальных выплат. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин.

«Путин на следующей неделе планирует провести Госсовет по социальной политике, на нем будут приняты решения по индексации соцвыплат, анонсировал Орешкин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что член Совета Федерации Александр Варфоломеев прокомментировал предложение об изменении возраста молодых семей для получения жилищных субсидий.