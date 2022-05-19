Пушилин: сотрудники МККК сочли удовлетворительными условия содержания сдавшихся украинских военных с «Азовстали»

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19 мая 2022, 11:42

Глава ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста сочли удовлетворительными условия содержания сдавшихся украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сотрудники Международного Комитета Красного Креста сочли удовлетворительными условия содержания украинских военнослужащих, которые сложили оружие и вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Согласно имеющимся сведениям, на данный момент МККК провел регистрацию сотен пленных с «Азовстали». Регистрация продолжается.

Как сообщалось ранее в четверг, министерство обороны России продемонстрировало новое видео выхода украинских сил с комбината.