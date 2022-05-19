Пушилин: сотрудники МККК сочли удовлетворительными условия содержания сдавшихся украинских военных с «Азовстали»

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста сочли удовлетворительными условия содержания сдавшихся украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом, как передает ТАСС, проинформировал руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сотрудники Международного Комитета Красного Креста сочли удовлетворительными условия содержания украинских военнослужащих, которые сложили оружие и вышли с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Согласно имеющимся сведениям, на данный момент МККК провел регистрацию сотен пленных с «Азовстали». Регистрация продолжается.
Как сообщалось ранее в четверг, министерство обороны России продемонстрировало новое видео выхода украинских сил с комбината.