Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Коротченко: После битвы за Донбасс третий этап спецоперации - установление контроля над Харьковской и еще тремя областями

, 10:37 Источник: Игорь Коротченко

Коротченко: После битвы за Донбасс третий этап спецоперации - установление контроля над Харьковской и еще тремя областями
Вокзал, Одесса, фото: pixabay.com

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, считает, что у специальной военной операции Вооруженный сил России на Украине будет третий этап.

Коротченко перечислил украинские регионы, в которые войдет российская армия после успешного завершения битвы за Донбасс.

Коротченко в четверг написал в своем Telegram-канале, что следующей военной целью армии России должны стать Харьковская, Запорожская, Одесская и Николаевская области.

«После завершения битвы за Донбасс. Третий этап СВО — установление контроля над Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областями», — написал эксперт в ТК.

В четверг стало известно, что войска ЛНР  взяли под полный контроль 90%  территории Луганской народной республики.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram