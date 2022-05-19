Коротченко: После битвы за Донбасс третий этап спецоперации - установление контроля над Харьковской и еще тремя областями

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19 мая 2022, 10:37 Источник: Игорь Коротченко

Вокзал, Одесса, фото: pixabay.com

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, считает, что у специальной военной операции Вооруженный сил России на Украине будет третий этап.

Коротченко перечислил украинские регионы, в которые войдет российская армия после успешного завершения битвы за Донбасс.

Коротченко в четверг написал в своем Telegram-канале, что следующей военной целью армии России должны стать Харьковская, Запорожская, Одесская и Николаевская области.

«После завершения битвы за Донбасс. Третий этап СВО — установление контроля над Харьковской, Запорожской, Одесской и Николаевской областями», — написал эксперт в ТК.

В четверг стало известно, что войска ЛНР взяли под полный контроль 90% территории Луганской народной республики.